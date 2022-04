Concert – The Schizophonics + Johnnie Carwash, 12 juin 2022, .

Concert – The Schizophonics + Johnnie Carwash

2022-06-12 19:00:00 – 2022-06-12

Si on devait résumer les concerts de The Schizophonics en un mot, ce serait EXPLOSIF !

Alors qu’ils mêlent avec habileté l’énergie du rock’n’roll, et la frénésie d’une performance live, ils captent instantanément l’attention des spectateurs.

Mais attention, The Schizophonics c’est bien plus que du rock qui secoue, et des mélodies qui déhanchent, c’est aussi des chansons mémorables et bien écrites, et dont les influences transpirent à chaque note, tel Jimi Hendrix Experience, the Sonics, the Stooges, the MC5, James Brown, and Little Richard.

Johnnie Carwash

Le trio lyonnais déchaîné, qui mêle à la fois la fraîcheur de la pop et la rage du rock, jouer ses morceaux courts et ciselés, qui oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau, sur notre scène.

Johnnie Carwash résume en un disque tout ce qui fait l’adolescence, des rêves brumeux, des amours obsessionnelles, un peu de légèreté, et beaucoup de fun. Entre mélodies pop et refrains acérés, punk frontal et musique post-rock où se mélangent la puissance de la batterie, de la basse et de la guitare, vous n’aurez qu’une envie sautiller partout, et chanter avec eux.

