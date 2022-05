Concert – The Saltman & The Cosmic Pepper Band Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: 29300

Quimperlé

Concert – The Saltman & The Cosmic Pepper Band Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé

2022-06-18 21:00:00 – 2022-06-18 00:30:00 Le Brizeux 7 Quai Brizeux

Quimperlé 29300 Rock

Rock

Un rock électrique épicé, aux sonorités dub, blues, métal, jazz et autres assaisonnements musicaux… Entre calme et fureur, entre pulsations et émotions ! contact@lebrizeux.com +33 2 98 96 19 25 http://www.lebrizeux.com/

Un rock électrique épicé, aux sonorités dub, blues, métal, jazz et autres assaisonnements musicaux… Entre calme et fureur, entre pulsations et émotions ! Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé

