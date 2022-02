CONCERT « THE SAGITTARIANS » AU DOMAINE DE MASSILLAN Teyran, 24 février 2022, Teyran.

CONCERT « THE SAGITTARIANS » AU DOMAINE DE MASSILLAN Teyran

2022-02-24 – 2022-02-24

Teyran Hérault Teyran

EUR 7 10 Concert jeudi 24 février à partir de 20h, au Domaine de Massillan

The Sagittarians, c’est 7 férus de musique jamaïcaine qui ressuscitent les 60’s! Armés d’une section cuivre dynamique et déjanté, le groupe vous fera slalomer au rythme de folles improvisations entre compositions originales et standards du ska !

Les foodtrucks Seltz et limone et Go for Eat seront présents pour vous restaurer.

Côté bar, retrouvez les vins du domaine au verre et à la bouteille.

Entrée : 7€ en prévente et 10€ sur place.

Jeudi 24 février dès 20h, on vous propose de venir vous réchauffer dans la convivialité au son Ska des The Sagittarians !

The Sagittarians, c’est 7 férus de musique jamaïcaine qui ressuscitent les 60’s! Armés d’une section cuivre dynamique et déjanté, le groupe vous fera slalomer au rythme de folles improvisations entre compositions originales et standards du ska !

Les foodtrucks Seltz et limone e

Concert jeudi 24 février à partir de 20h, au Domaine de Massillan

The Sagittarians, c’est 7 férus de musique jamaïcaine qui ressuscitent les 60’s! Armés d’une section cuivre dynamique et déjanté, le groupe vous fera slalomer au rythme de folles improvisations entre compositions originales et standards du ska !

Les foodtrucks Seltz et limone et Go for Eat seront présents pour vous restaurer.

Côté bar, retrouvez les vins du domaine au verre et à la bouteille.

Entrée : 7€ en prévente et 10€ sur place.

The Sagittarians

Teyran

dernière mise à jour : 2022-02-10 par