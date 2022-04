Concert The Rollin’Mates Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc Catégories d’évènement: Civrac-en-Médoc

Gironde

Concert The Rollin’Mates Civrac-en-Médoc, 24 juin 2022, Civrac-en-Médoc. Concert The Rollin’Mates Le Petit Civracais 3 rue du 11 Novembre 1918 Civrac-en-Médoc

2022-06-24 – 2022-06-24 Le Petit Civracais 3 rue du 11 Novembre 1918

Civrac-en-Médoc Gironde Civrac-en-Médoc Venez assister au concert donné par The Rollin’Mates au Petit Civracais.

Réservation recommandée. Venez assister au concert donné par The Rollin’Mates au Petit Civracais.

Réservation recommandée. +33 7 64 12 35 93 Venez assister au concert donné par The Rollin’Mates au Petit Civracais.

Réservation recommandée. Le Petit Civracais

Le Petit Civracais 3 rue du 11 Novembre 1918 Civrac-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Civrac-en-Médoc, Gironde Autres Lieu Civrac-en-Médoc Adresse Le Petit Civracais 3 rue du 11 Novembre 1918 Ville Civrac-en-Médoc lieuville Le Petit Civracais 3 rue du 11 Novembre 1918 Civrac-en-Médoc Departement Gironde

Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civrac-en-medoc/

Concert The Rollin’Mates Civrac-en-Médoc 2022-06-24 was last modified: by Concert The Rollin’Mates Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc 24 juin 2022 Civrac-en-Médoc Gironde

Civrac-en-Médoc Gironde