Concert The Rocky River Roots Band & Liane Edwards Le Marvageur Rosoy, samedi 9 mars 2024.

Liane , chanteuse américaine de Caroline du Nord, au chant, à la guitare, à la mandoline ainsi qu’une grosse caisse/poubelle métallique.

Alex, au chant, au dobro et à la guitare.

Jean-Pierre, aux chœurs, à la basse et au kazoo.

Leur spectacle est dynamique et teinté des couleurs et des sons du puissant fleuve, le Mississippi.

C’est roots, c’est blues, ça envoie. Des compositions prenantes et des reprises d’artistes connus et bien moins connus font de leur répertoire un voyage inoubliable de deux heures

Entrée Libre -> Consommation Requise.

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation (menu unique plat+dessert à 18€). EUR.

Début : 2024-03-09 21:30:00

fin : 2024-03-09

Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lemarvageur.fr

