[Concert] The Recast

Seine-Maritime

[Concert] The Recast, 4 mars 2023, Dieppe

2023-03-04 20:00:00

Seine-Maritime Samedi soir venez écouter The Recast, groupe de variété internationale au Novick’s Stadium. Ambiance décontractée, profitez d’une soirée musicale autour d’un verre dans un cadre festif Samedi soir venez écouter The Recast, groupe de variété internationale au Novick’s Stadium. Ambiance décontractée, profitez d’une soirée musicale autour d’un verre dans un cadre festif +33 2 78 77 12 72 Dieppe

