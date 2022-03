Concert : The Rabeats Amiens, 23 avril 2022, Amiens.

Concert : The Rabeats Amiens

2022-04-23 – 2022-04-23

Amiens Somme

20 20 En raison de la crise sanitaire, le concert de THE RABEATS initialement prévu le 18 décembre 2020 au Zénith Amiens Métropole est reporté 23 avril 2022 à 20h30

Depuis 20 ans, les Rabeats s’attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle “Hommage aux Beatles”. Avec plus de 1000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont devenus incontournables.

Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2020 pour fêter ces 20 ans de tournée :

Le Best Of The Beatles ! Les plus grands titres que les fabs four ont joué sur scène et composé pendant leur carrière, vous viendrez voir les Rabeats vous verrez Les Beatles !

En raison de la crise sanitaire, le concert de THE RABEATS initialement prévu le 18 décembre 2020 au Zénith Amiens Métropole est reporté 23 avril 2022 à 20h30

Depuis 20 ans, les Rabeats s’attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle “Hommage aux Beatles”. Avec plus de 1000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont devenus incontournables.

Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2020 pour fêter ces 20 ans de tournée :

Le Best Of The Beatles ! Les plus grands titres que les fabs four ont joué sur scène et composé pendant leur carrière, vous viendrez voir les Rabeats vous verrez Les Beatles !

+33 3 22 47 29 00 http://www.nuitsdartistes.com/

En raison de la crise sanitaire, le concert de THE RABEATS initialement prévu le 18 décembre 2020 au Zénith Amiens Métropole est reporté 23 avril 2022 à 20h30

Depuis 20 ans, les Rabeats s’attachent à perpétuer la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle “Hommage aux Beatles”. Avec plus de 1000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers le monde, les Rabeats sont devenus incontournables.

Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2020 pour fêter ces 20 ans de tournée :

Le Best Of The Beatles ! Les plus grands titres que les fabs four ont joué sur scène et composé pendant leur carrière, vous viendrez voir les Rabeats vous verrez Les Beatles !

© Tous droits réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-04 par