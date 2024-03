Concert The Orchid Théâtre Epidaure Bouloire, vendredi 5 avril 2024.

Concert The Orchid Théâtre Epidaure Bouloire Sarthe

The Orchid est une formation prête à embrasser les foules avec son univers musical si chatoyant. Formé par deux amis d’enfance, natifs et résidents en Sarthe, le quatuor nous offre un superbe condensé d’indie folk à la française avec des rythmiques doucement jazzy. Leur musique et leur présence scénique généreuses mettent du baume au cœur, comme le prouve ce sublime album nommé Les embellies sorti au printemps 2022 en collaboration avec le musicien montréalais Warren C. Spicer Cet album parle du ciel, de la manière dont il se joue de nous autres, humains ; comment il attire nos humeurs, attise nos envies, avise nos regards sur les choses. Il y aurait de nombreuses raisons de comprendre qu’il nous en veuille, mais nous avons préféré parler de ce qu’il nous offre sans rancune. Cet album parle alors de l’avenir, du poids du passé, de l’apesanteur de l’espoir. Cet album appelle aux embellies.

Chant, guitare, texte Florian Guérant

Guitare et chant Adrien Rogowski

Contrebasse Pierre bertona

Batterie et percussions Damien Jameau

Composition et arrangements collectifs

Concert Quatuor de musique tendre

Tout public

Durée 1h30 minutes + 1ère partie des élèves des classes Musiques Actuelles de l’EEA Gesnois Bilurien .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:00:00

Théâtre Epidaure 1, rue de la Grosse Pierre

Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire reservation@theatre-epidaure.com

L’événement Concert The Orchid Bouloire a été mis à jour le 2024-03-13 par eSPRIT Pays de la Loire