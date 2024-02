Concert The ‘O’ City Vipers Salle Maurice Dejean Pompignac, vendredi 15 mars 2024.

Concert The ‘O’ City Vipers Salle Maurice Dejean Pompignac Gironde

The ‘O’ City Vipers est un groupe bordelais de Hot Jazz , né de la rencontre entre cinq musiciens passionnés de vieux jazz afin d’explorer un répertoire original et faire partager leur engouement pour ce style de musique si particulier. The ‘O’ City Vipers s’inspire des enregistrements de groupes de Hot jazz des années 20/30 et privilégie les arrangements complexes présents sur les 78 tours de l’époque, évitant ainsi l’improvisation totale à la manière des groupes de Jazz New Orleans actuels. Chaque titre est interprété au plus proche de la version originale leur durée n’excède pas celle d’une face de 78 tours. Avec The ‘O’ City Vipers, ce type de jazz reprend sa place au sein de la musique populaire. Entrée libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

Salle Maurice Dejean Place de l’Entre Deux Mers

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@cdc-coteaux-bordelais.fr

L’événement Concert The ‘O’ City Vipers Pompignac a été mis à jour le 2024-02-20 par OT de l’Entre-deux-Mers