Concert The night Watch
Place du Général Leclerc Eglise de Plougasnou Plougasnou

2022-04-17 18:00:00

Cette fois-ci, La Contrebande se faufile discrètement dans le monde mélancolique mais fastueux de l'Angleterre du 17e siècle. La bande de violons sillonne les chemins nébuleux, les tanières sombres, et les langages énigmatiques : ainsi, William Lawes et Orlando Gibbons, étoiles des cours et des cathédrales côtoieront Anthony Holborne, modeste joueur de cistre, ou John Dowland et ses larmes éternelles… Sepideh Nikoukar dessus de violon l Nolwenn Tardy second dessus de violon l Maud Sinda alto de violon l Galel Sanchez ténor de violon l Magda Probe basse de violon Contact et réservation : www.sonarmein.bzh Billets :

– Plein tarif : 12€

– Réduit : 8€ (adhérents)

