Concert « The New Fossils » Masevaux-Niederbruck, samedi 6 avril 2024.

Concert « The New Fossils » Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Les New Fossil’s ??? un groupe musical de rock, de rythm and blues, de chansons américaines, anglaises et françaises.

Ne vous fiez pas aux apparences !

Des musiciens patinés par les années de pratique assidue

Un répertoire accessible à tous, un son propre et net, des notes qui tombent juste ! Des solos endiablés !

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur le site internet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:15:00

fin : 2024-04-06

15 Route Joffre

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est

