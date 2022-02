Concert : The music of John Williams vs Hans Zimmer Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Une aventure symphonique à la fois unique et inoubliable se profile à la Reims Arena. Saisissez cette occasion de redécouvrir lors de ce concert symphonique, les inoubliables musiques de vos films favoris, composées par John Williams et Hans Zimmer : Star Wars, ET, Jurassic Park, Harry Potter, Gladiator, Le Pirate des Caraïbes, et d’autres encore… Le Yellow Socks Orchestra, orchestre professionnel français composé de plus de 85 musiciens, regroupe un ensemble de musiciens tout aussi talentueux, qu’amoureux de la musique de film.

Un orchestre dirigé par le chef Nicolas Simon, qui saura vous faire voyager à travers ces nombreuses œuvres cinématographiques ! Places disponibles dans les nombreuses billetteries en ligne et points de vente concernés. commercial@reimsevents.com +33 3 26 77 44 44 https://www.reimsevents.com/fr/reims-arena Reims Arena Boulevard Jules César Reims

