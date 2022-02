Concert : The Moorings Plougastel-Daoulas, 8 avril 2022, Plougastel-Daoulas.

Concert : The Moorings 135 Santik Beneat, Plougastel-Daoulas 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

2022-04-08 – 2022-04-08 135 Santik Beneat, Plougastel-Daoulas 135 Route Santik Beneat

Plougastel-Daoulas Finistère

The Moorings forment un quintet ultra énergique, réputé pour exécuter avec brio un folk celtic mélangé à du rock alternatif. Depuis 2011, le groupe est fidèle aux thèmes du répertoire populaire anglo saxon et a été choisi à plusieurs reprises pour partager l’affiche avec les plus respectés du genre, tels que The Dubliners, The Pogues ou même Dropkick Murphys.

Leur attirance pour la musique traditionnelle irlandaise et le punk se révèle à travers « Pints & Glory », premier EP du groupe sorti le 17 octobre 2011.

Depuis, The Moorings écument les scènes, partout en Europe. Pour leur retour à l’Avel Vor, un dispositif spécial à destination des personnes sourdes et malentendantes sera mis en place.

à partir de 14€

+33 2 98 37 57 30 https://29.agendaculturel.fr/concert/plougastel-daoulas/the-moorings.html

135 Santik Beneat, Plougastel-Daoulas 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

