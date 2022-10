CONCERT – THE MONSTERS

CONCERT – THE MONSTERS, 18 novembre 2022, . CONCERT – THE MONSTERS



2022-11-18 – 2022-11-18 Formé à Berne en 1986, le groupe suisse The Monsters aura passé 30 ans à faire du thrash rock’n’roll en jouant aux quatre coins du globe. Au chant, Beat-Man Zeller s’égosille à travers des textes ultras minimalistes. La section rythmique assure le vacarme à coups de saturations avec tous les potards dans le rouge. Les Monsters ont composé des titres qui sont de véritables pépites garage trash à deux ou trois accords maximum, joués avec suffisamment de convictions pour plaire aux sourds. L’aspect poétique des chansons est volontairement mis de côté, l’idée de limiter les chansons à quelques mots semble être la réponse logique, l’alternative à ce qui se passe sur cette planète en ce moment, loin du blabla général : laisser l’action parler plutôt que les mots ! Après Your’ Class I’m Thrash en 2021, le 8e album des Monsters vient de sortir en début d’année sous le nom de Du Hesch Cläss, Ig Bi Träsch. Ces bêtes de scène se sont lâchées sur disque, ne reculant devant rien et élevant la sauvagerie au rang de douceurs suisses incontournables. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville