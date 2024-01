Concert The Meteor + Mines Floor Cowboys Atelier des Môles Montbéliard, vendredi 5 avril 2024.

Concert The Meteor + Mines Floor Cowboys Atelier des Môles Montbéliard Doubs

THE METEORS Psychobilly UK

The Meteors est un groupe culte de psychobilly du Royaume-Uni, qui est souvent cité pour avoir donné le son caractéristique de ce genre de musique. Bien que les origines du psychobilly soient contestables, The Meteors est considéré comme le premier et le seul « pur » groupe de psychobilly. A Les fans du groupe sont connus pour utiliser le slogan « Only the Meteors are pure psychobilly » (souvent raccourci par « OTMAPP ») comme cri de ralliement.

The Meteors a joué pour la 1ère fois durant la « Rockabilly Night » au Sparrow Hawk, salle située au nord de Londres, mais après avoir été harcelé à cause de leur style vestimentaire « punk », ils ont décidé de commencer à jouer uniquement dans des concerts rockabilly. Ils ont engendré un public fidèle appelé « The Crazie » qui a inventé son propre style de dance nommée « Wrecking », un mélange de dance et de mosh. The Meteors a commencé à jouer dans des clubs « punk-rock » cependant, contrairement aux groupes punks, ils ont insisté pour que leurs shows soient « un lieu sans politique ni religion » afin de ne pas provoquer des bagarres entre les fans. De par ce fait, il n’y a presque pas de thème politique dans le psychobilly.

En raison du culte qui les entoure, The Meteors produit un film appelé Meteor Madness à la fin des années 1980 avec le comédien Keith Allen. Le film comprend quatre chansons, qui sortent sur le premier vinyle du groupe. En août 1981, le groupe signe sur Island Records et enregistre son 1er album, « In Heaven« . Depuis, The Meteors a changé de line-up de nombreuses fois, P. Paul Fenech est en effet le seul membre restant du groupe d’origine. Le line-up actuel inclut maintenant Mark Burnett à la basse et Wolfgang Hordemann à la batterie. Ils ont sorti dix-huit albums officiels sans compter les singles et les nombreuses apparitions dans des compilations. Ils continuent à enregistrer dans leur propre studio et à faire des tournées au Japon, en Amérique, en Europe et en Scandinavie.

MINES FLOOR COWBOYS Redneck’n’roll FR

Mines Floor Cowboys est sorti des basfonds du Bayou franc comtois en 2018. Depuis, son but est de proposer un redneck’n’roll (comme du rock, mais avec des vrais bouts de cowboys dedans) qui réchaufferait n’importe quelle cabane dans les bois, un soir d’automne pluvieux. Entre sueur et cigarettes, les quatre gaillards s’imbibent de rencontres, le voyage ne fait que commencer et la route est longue. EUR.

Atelier des Môles 1 Avenue Gambetta

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05



L’événement Concert The Meteor + Mines Floor Cowboys Montbéliard a été mis à jour le 2024-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD