Concert : the lost world – Phileas Rogue Obermorschwihr, 4 septembre 2021, Obermorschwihr.

Concert : the lost world – Phileas Rogue 2021-09-04 20:30:00 – 2021-09-04 21:30:00

Obermorschwihr Haut-Rhin Obermorschwihr

Sorte de Docteur Who musicien, il vous propose un voyage dans les univers imaginaires, en faisant revivre avec ses accordéonsmusiques de films, de séries, de jeux vidéo et d’animation japonaise.

Concerts, animations : Phileas Rogue s’adapte aux besoins des organisateurs et propose divers formules et spectacles : Le Geek Konzert et Au Pays de Totoro sont destinés à être donnés sur scène, tandis que La petite Musique de Geek et la Geek Box s’adaptent parfaitement aux salons et manifestations thématiques. Au long de trente ans de carrière, il s’est produit avec l’Orchestre Philarmonique de Radio-France, avec Macha Makeïeff au Théâtre de La Criée, au MuCEM. Philippe Borecek a eu l’idée de ce personnage en participant à un concert à l’Opéra National du Rhin consacré à la musique japonaise. À cette occasion, il a interprété, avec le concours de la chanteuse Laurence Hunckler, soliste au Choeur de l’Opéra, un medley autour des musiques de Final Fantasy IX et X. Le succès de cette prestation l’a convaincu de l’intérêt de développer ce concept.

+33 6 19 36 49 64

dernière mise à jour : 2021-08-09 par