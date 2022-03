Concert THE LORDS OF ALTAMONT [USA] Beauvais, 26 novembre 2021, Beauvais.

Concert THE LORDS OF ALTAMONT [USA] Beauvais

2021-11-26 – 2021-11-26

Beauvais Oise

ASCA, L’Ouvre-Boîte, Beauvais

Tarifs :

18 € : Tarif Plein

10 € : avec le PASS 3 CONCERTS

8 € : Tarif réduit 1 (groupes de plus de 10 personnes, associations, CE, partenaires sociaux, abonnés GAM, Lune des Pirates et Théâtre du Beauvaisis)

5 € : Tarif réduit 2 (- 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA)

Infos/billetterie : https://www.asca-asso.com/…/2021…/the-lords-of-altamont/

—————–

THE LORDS OF ALTAMONT

Un beat à 4 temps martelé, tel celui dégagé par un lourd bicylindre au ralenti, un

riff de guitare rageur qui fait monter les tours/minute du moteur imaginaire de ce

groupe inspiré par la bécane de (sale) caractère, la fraîche brise de l’orgue Farfisa

qui invite à la virée sans casque et la méchante basse qui graisse vilo, bielles et

culbuteurs sont les éléments primaires de la machine rock connue sous le nom

‘The Lords Of Altamont’ !

asca@asca-asso.com +33 3 30 34 41 03 https://www.asca-asso.com/

THE LORDS OF ALTAMONT [USA]

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-01-03 par