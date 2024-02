Concert : The Lobsters + Twingo Blindée La Dame de Canton Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant prévente : 8 EUR

Co plateau de deux groupes explosifs !

THE LOBSTERS

The Lobsters est groupe de musique formé par quatre jeunes musiciens parisiens. Mêlant compositions originales et reprises réarrangées. Leur musique est un mélange de rock, de funk et de soul, créant une fusion musicale intéréssante.

The Lobsters apporte une touche de fraîcheur en « lobsterisant » des morceaux. Ils collaborent de manière collective pour créer des morceaux qui reflètent leur identité musicale, et l’esprit du groupe.

TWINGO BLINDÉE

Formés à l’été 2022, Twingo Blindée est la rencontre entre deux rappeur et deux guitaristes producteurs. Le groupe mélange les influences rock et metal des années 90 avec le rap moderne.

Cet univers éclectique prend forme sur scène où le groupe trouve sa raison d’être. Depuis César a rejoint l’aventure en tant que batteur.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Contact : http://www.damedecanton.com/event/lobsters-twingo-blindee/

The Lobsters + Twingo Blindée