Concert : THE JOUBY’S EN CONCERT Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Concert : THE JOUBY’S EN CONCERT Lacanau, 23 avril 2022, Lacanau. Concert : THE JOUBY’S EN CONCERT Route du Baganais Le Casino Lacanau

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 21:30:00 Route du Baganais Le Casino

Lacanau Gironde le Samedi 23 Avril

de 19h30 à 21h30

Tarif : Accès libre et gratuit Dans un esprit « Soulsteady » (reggae, soul, ska, rocksteady et un peu de rock) le groupe s’est formé en 2004 à Bordeaux, en Aquitaine.

Le groupe a commencé par chanter des reprises Soul Motown Américaine et Jamaïcaine des années 60. Ils ont effectué plusieurs tournées en France et en Italie, et se sont produits dans de nombreux festivals d’été en Italie et dans le sud de la France ainsi qu’à l’Olympia. Passez une soirée haute en couleurs avec les artistes du groupe The Jouby’s ! le Samedi 23 Avril

de 19h30 à 21h30

Tarif : Accès libre et gratuit Dans un esprit « Soulsteady » (reggae, soul, ska, rocksteady et un peu de rock) le groupe s’est formé en 2004 à Bordeaux, en Aquitaine.

Le groupe a commencé par chanter des reprises Soul Motown Américaine et Jamaïcaine des années 60. Ils ont effectué plusieurs tournées en France et en Italie, et se sont produits dans de nombreux festivals d’été en Italie et dans le sud de la France ainsi qu’à l’Olympia. Passez une soirée haute en couleurs avec les artistes du groupe The Jouby’s ! +33 5 57 17 03 80 le Samedi 23 Avril

de 19h30 à 21h30

Tarif : Accès libre et gratuit Dans un esprit « Soulsteady » (reggae, soul, ska, rocksteady et un peu de rock) le groupe s’est formé en 2004 à Bordeaux, en Aquitaine.

Le groupe a commencé par chanter des reprises Soul Motown Américaine et Jamaïcaine des années 60. Ils ont effectué plusieurs tournées en France et en Italie, et se sont produits dans de nombreux festivals d’été en Italie et dans le sud de la France ainsi qu’à l’Olympia. Passez une soirée haute en couleurs avec les artistes du groupe The Jouby’s ! Route du Baganais Le Casino Lacanau

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Route du Baganais Le Casino Ville Lacanau lieuville Route du Baganais Le Casino Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/

Concert : THE JOUBY’S EN CONCERT Lacanau 2022-04-23 was last modified: by Concert : THE JOUBY’S EN CONCERT Lacanau Lacanau 23 avril 2022 Gironde Lacanau

Lacanau Gironde