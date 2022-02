Concert « The Gregorian Voices » église Saint Marceau Orléans Catégories d’évènement: Loiret

église Saint Marceau, le dimanche 27 janvier 2019 à 15:00

Les chanteurs Bulgares du groupe vous présenteront le monde des chants grégoriens avec leurs voix impressionnantes. Concert fabuleux et plaisir auditif incomparable

19 € Tickets sur place le jour même à partir de 14h; préventes à la FNAC et site de vente en ligne. Avantage pour les adhérents du Comité Orléans St Marceau (contact@saint-marceau.com)

Concert de chansons classiques de la musique Pop arrangées au style du chant grégorien église Saint Marceau 121 Rue Saint-Marceau, orléans Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-01-27T15:00:00 2019-01-27T16:30:00

