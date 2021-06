Penestin Stade du Logo 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Concert : The Greenings Stade du Logo 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert : The Greenings

Avec un répertoire axé sur des traditionnels irlandais, des standards folk ou country américaine, ce duo n'a pas fini de vous surprendre. Au programme : The Pogues, Dropkick Murphy's ou encore Flogging Molly. Le public adhère et en redemande ! Entrée sous conditions, à retrouver sur le site de la mairie.

Stade du Logo 56760 Penestin
Penestin Loire-Atlantique

2021-08-03T21:00:00 2021-08-03T07:00:00

