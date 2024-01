CONCERT THE GREENINGS Salle de concert La réserve.art Abbaretz, vendredi 8 mars 2024.

CONCERT THE GREENINGS Salle de concert La réserve.art Abbaretz Loire-Atlantique

The Greenings, c’est l’énergie et la puissance du rock irlandais dans son plus simple appareil

Né fin 2017, ce duo originaire de Nantes n’a pas fini de vous surprendre.

Un répertoire axé sur des traditionnels irlandais, des standards folk ou country américaine avec une énergie des plus rock’n’roll. De la musique traditionnelle dépoussiérée et remise au goût du jour.

Gratuit

Entrée libre

Bar et restauration sur place .

Salle de concert La réserve.art 8 Place de l’Église

Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08



L’événement CONCERT THE GREENINGS Abbaretz a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire