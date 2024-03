Concert « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard, samedi 9 mars 2024.

Concert « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Concert de « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks.

Venez assister au concert de « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…



Ambiance Irlandaise avec The Green Duck en version duo. Folk & Irish Music au programme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@jimmyndrinks.fr

L’événement Concert « The Green Duck » chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence