Concert The Gainsbourg Connections Rions, 29 janvier 2022, Rions.

Concert The Gainsbourg Connections Cercle Populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions

2022-01-29 19:30:00 – 2022-01-29 23:30:00 Cercle Populaire de Rions 13 Rue du Lhyan

Rions Gironde Rions

Concert « the Gainsbourg connections », 3 musiciens jouent de leur influences respectives pour s’approprier, rhabiller et repenser l’oeuvre de Gainsbourg qui n’a rien perdu de sa force, de sa poésie et son humour .

Petite restauration à partir de 19h30 et concert à 21h.

Réservation indispensable avant le 27/01/2022.

+33 6 21 48 28 10

Cercle Populaire de Rions

Cercle Populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions

