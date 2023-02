CONCERT ” THE FLESHTONESEN” Salle des OPS, 24 février 2023, Fontenay-le-Comte .

2023-02-24 – 2023-02-24

Fans de rock, retenez la date : The Fleshtones sont en concert à Fontenay-le-Comte (Vendée) le vendredi 24 février 2023, salle des Œuvres post-scolaires (OPS).

Formés en 1976, The Fleshtones appartiennent à la scène punk et garage rock de New York de la fin des années 1970 et des années 1980, à l’instar de Television ou The Dictators. Depuis cette époque, le groupe a roulé sa bosse jusqu’à un 19e album sorti en 2020.

• Entrée : 15€ en résa 17€ sur place

• Points de ventes billetteries Le Bovie bar, La Chopine, et web; www.fontenayenscene.fr

​Groupe culte de la scène punk et garage rock de New York dans les années 1980. The Fleshtones sera en concert a Fontenay_le-Comte

http://www.fontenayenscene.fr/

Salle des OPS 104 rue de la République Fontenay-le-Comte

