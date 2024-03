Concert The Fleshtones + Gasoline Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, jeudi 6 juin 2024.

Concert The Fleshtones + Gasoline Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

> The Fleshtones [Rock]

Depuis leur création en 1976 dans le Queens, à New York, les Fleshtones perpétuent leur propre marque de « Super Rock », amalgame frénétique de garage punk et de soul. Avec une majesté spectaculaire sur scène, leur sens du show offre depuis 40 ans des prestations scéniques tumultueuses. Et ce n’est pas prêt de finir !

> Gasoline [Rock]

Le duo Gasoline se compose de Théo Gosselin à la batterie et Thomas Baignères à la guitare et au chant. Réunis par des amis communs et l’amour du rock’n’roll, ils créent un rock garage trempé dans de l’essence à zippo qui trouve racine sur les routes américaines et les rues de Londres. Préparez-vous à des riffs de guitare cinglants et une batterie bien lourde, portés par une voix rauque et enivrante !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:00:00

fin : 2024-06-06

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

