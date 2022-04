Concert: “The farows” Saint-Honoré-les-Bains, 14 août 2022, Saint-Honoré-les-Bains. Concert: “The farows” Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains

1ère venue du groupe pop-rock "the Farows" à St Honoré-les-Bains. Ce groupe constitué de 4 musiciens vient tout droit de Clermont-Ferrand. Dans leur répertoire, Sting, Jean-jacques Goldman, les Beatles et bien d'autres. lesacolytesdesbains@gmail.com

