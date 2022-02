Concert the fabulist Morlaix, 19 mars 2022, Morlaix.

Concert the fabulist bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre Morlaix

2022-03-19 – 2022-03-19 bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre

Morlaix Finistère

Réconciliant le rock alternatif et l’amour des textes, The Fabulist vous convie dans une ambiance “livingroom” rock, riche en grooves du Palm Desert, sonorités british et textures lo-fi. Son univers lyrique, oscillant entre l’onirisme candide et le réalisme fataliste, dépeint une jeunesse riche de ses divagations et de ses désillusions. The Fabulist se consomme aussi bien installé confortablement au fond d’un club en cuir, sirotant un rooibos, qu’au fond d’un club alternatif, une pinte à la main

+33 2 98 88 07 65

