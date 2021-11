Concert : The Doug (Chanson Rap) et Etaj (Rap Cosmique) Figeac, 12 novembre 2021, Figeac.

Concert : The Doug (Chanson Rap) et Etaj (Rap Cosmique) Figeac

2021-11-12 20:30:00 – 2021-11-12

Figeac Lot

The Doug (Chanson Rap)

Pour panser ses écorchures, soigner ses maux et dessiner les grands rêves d’une génération, The Doug a choisi une guitare toute nue pour écrire un rap virevoltant autour de la chanson française, où l’on décèle ici et là un jeune Bashung, les premières heures d’un Fauve ou d’un Feu! Chatterton. A tout juste 20 ans, l’introspection et le voyage intérieur sont autant d’inspirations qui nourrissent le jeune Clermontois. Produit par Zicol et l’Épicerie de Nuit, qui ont su saisir cette sensibilité à fleur de peau et préserver ce vrai talent d’écriture.

>> Vous aimez Feu! Chatterton et Fauve? Vous aimerez The Doug !

Etaj (Rap Cosmique)

Etaj est une créature métamorphique suintant d’un morceau à l’autre moments courbes, ondes distordues et crépitements oscillatoires tissées au fil d’une plume introspective.

Fruit d’une pratique assidue et partagée de l’improvisation, la musique se structure en harmonies à tiroirs entremêlant les multiples influences dont ses quatre membres la nourrissent.

>> Vous aimez Léo Ferré et Odezenne ?vous aimerez Etaj !

Concert organisé dans le cadre de La Semaine de l’Etudiant.

Gratuit pour les étudiants / 10€ pour les autres !

Une belle occasion de venir découvrir des artistes prometteurs dans l’auditorium de l’école de musique de Figeac.

Ils viennent tous les deux de remporter des prix comme une promesse de leur belle carrière à venir. Le prix du public aux inouïs du Printemps de Bourges pour le clermontois The Doug et lauréat du Lot amplifié pour les lotois Etaj.

Leurs univers gravitent autour de la chanson et du rap avec leurs textes comme fil conducteur.

Venez accompagner leurs premiers pas sur scène et partager avec eux une soirée placée sous le signe de la curiosité et de la découverte.

The Doug (Chanson Rap)

Pour panser ses écorchures, soigner ses maux et dessiner les grands rêves d’une génération, The Doug a choisi une guitare toute nue pour écrire un rap virevoltant autour de la chanson française, où l’on décèle ici et là un jeune Bashung, les premières heures d’un Fauve ou d’un Feu! Chatterton. A tout juste 20 ans, l’introspection et le voyage intérieur sont autant d’inspirations qui nourrissent le jeune Clermontois. Produit par Zicol et l’Épicerie de Nuit, qui ont su saisir cette sensibilité à fleur de peau et préserver ce vrai talent d’écriture.

>> Vous aimez Feu! Chatterton et Fauve? Vous aimerez The Doug !

Etaj (Rap Cosmique)

Etaj est une créature métamorphique suintant d’un morceau à l’autre moments courbes, ondes distordues et crépitements oscillatoires tissées au fil d’une plume introspective.

Fruit d’une pratique assidue et partagée de l’improvisation, la musique se structure en harmonies à tiroirs entremêlant les multiples influences dont ses quatre membres la nourrissent.

>> Vous aimez Léo Ferré et Odezenne ?vous aimerez Etaj !

Concert organisé dans le cadre de La Semaine de l’Etudiant.

Gratuit pour les étudiants / 10€ pour les autres !

@ulyssecoop

Figeac

dernière mise à jour : 2021-11-04 par