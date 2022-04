Concert THE CYNICS + POWERSOLO Beauvais, 30 avril 2022, Beauvais.

Concert THE CYNICS + POWERSOLO Beauvais

2022-04-30 – 2022-04-30

Beauvais Oise

18 18 Les Cynics sont l’un des meilleurs groupes rock garage américains des 80’s, 90’s, d’aujourd’hui. Guitares rageuse, voix énervée, menaçante, tout y est.

Le groupe s’est formé en 1985 autour du guitariste Gregg Kostelich, du batteur Bill Von Hagen, du chanteur Michael Kastelic, du bassiste Steve Magee et de l’organiste Becky Smith.Si l’on s’en tient à la définition du cynisme, il semble bien que l’anticonformisme et la philosophie de la vie subversive et jubilatoire puisse s’appliquer aux Cynics. En effet ceux-ci, et plus particulièrement Kostelich et Kastelic, peuvent se targuer de jouer une musique en dehors de son époque, anticonformiste à l’ère de Michael Jackson . Certes ,en 1986, ils ne sont pas les premiers à revenir à un rock plus près de l’os, en l’occurrence au rock psyché-punk des 60’s mais ils sont parmi les meilleurs prophètes de ce retour aux racines.

POWERSOLO réduit deux décennies d’enregistrements d’albums conceptuels et de tournées à une compilation de singles 7? de 18 chansons ultra rares en face A et B, qui inciteront à boire du vin, à faire du baby sitting, rock and roll sauvage et peut-être même le hipster le plus farfelu de la ville qui fume de l’herbe, à plonger directement dans la décharge la plus proche d’un magasin de disques, et s’emparer du disque » Seven Inches From Heaven » enregistré par POWERSOLO.

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

Beauvais

