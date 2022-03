Concert THE COURETTES Beauvais, 12 mai 2022, Beauvais.

Concert THE COURETTES Beauvais

2022-05-12 – 2022-05-12

Beauvais Oise

The Courettes sont un duo garage qui n’est pas sorti de 1966 et qui pourrait bien être la sensation électrique du moment.

On y retrouve ce son caractéristique du garage fuzz avec une solide base rythmique et on oublie rapidement que les Courettes sont un duo tant les deux protagonistes remplissent l’espace sonore sans laisser de sensation de manque. Un bref coup d’œil à l’iconographie du groupe nous invite à un trip dans le monde du garage sixties revival. Le look des protagonistes, les instruments « vintage », rien n’est laissé au hasard.

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

DR

Beauvais

