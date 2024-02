Concert « The Coudougnans » au Café Le Commerce « Chez les Filles » Café Le Commerce « Chez Les Filles » Marmande, jeudi 22 février 2024.

En famille, Raoul Ficel, le père (personnage incontournable de la scène blues française et connu pour ses blues en français) et Zoé, la fille (par ailleurs chanteuse et guitariste dans le groupe bordelais Country Pie) forment un duo acoustique tout en simplicité et en authenticité, avec un répertoire varié, Blues, Country/Blues, Country/Folk, entre compositions originales et reprises. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22

Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

