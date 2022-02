CONCERT – THE CHRIS SLADE TIMELINE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach Moselle 29 EUR Chris Slade rejoint AC/DC sur le mythique album The Razors Edge. Sa puissance, sa mise en place diaboliquement métronomique et son kit avec les 2 grosses caisses latérales marque l’histoire du Rock : le AC/DC Live At Donington en est un témoignage brûlant. Il prend ensuite la place de Carl Palmer dans Asia pour plusieurs albums. Il est de retour dans AC/DC depuis 2015. En parallèle, il propose avec les 5 musiciens de son groupe CHRIS SLADE TIMELINE un set retraçant le côté Rock/Hard Rock de sa carrière. En première partie retrouvez ODOKOM. Tarif plein : 29 € / Gouvy : 25 €. Billetterie sur place ou à l’Office de tourisme au 03 87 90 53 53. reservation@legouvy.fr +33 3 87 90 53 53 https://legouvy.fr/# Le Gouvy

