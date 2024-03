CONCERT « THE CHICKS » Casino de Bussang Bussang, samedi 9 mars 2024.

Samedi

« The Chicks » en concert au restaurant du casino à l’occasion d’une soirée spéciale grenouilles. Le groupe est un trio composé de Laure, Marc et Fabrice. Ne vous fiez pas au côté acoustique, ce groupe peut vous faire danser ! Un répertoire varié, de Prince aux Beatles, en passant par Les Innocents ou encore Sting… Tout en sourires et dans la bonne humeur !Tout public

18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

Casino de Bussang 9 allée du Casino

Bussang 88540 Vosges Grand Est

