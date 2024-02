Concert The Cavemen + Killer Kin Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, dimanche 26 mai 2024.

Concert The Cavemen + Killer Kin Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

> The Cavemen [Rock]

The Cavemen joue un garage punk sauvage, provocateur et second degré. Créé en 2011, le groupe néo-zélandais s’est formé alors que ses membres n’étaient encore qu’au lycée. Amoureux de rock’n’roll, ils sillonnent désormais la planète pour secouer les scènes sans concession, dans une folle énergie punk !

> Killer Kin [Rock]

En 2018, Mattie Lea et Chloe Rose écrivent des chansons de rock’n’roll en cuir noir et forment Killer Kin. Ils recrutent ensuite le reste du gang. Avec sa dégaine à la « Iggy Pop », Mattie semble indomptable, comme s’il brûlait sur scène, créant des shows explosifs !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 18:30:00

fin : 2024-05-26

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

