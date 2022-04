Concert – The Buttshakers + Lowland Brothers à la Manufacture, 20 mai 2022, .

Concert – The Buttshakers + Lowland Brothers à la Manufacture

2022-05-20 – 2022-05-20

The Buttshakers + Lowland Brothers

Concert gratuit pour les adhérents, retirez vos billets directement à la billetterie.

The Buttshakers

Un univers soul séduisant et énergique qui prend toute son amplitude sur scène

Musiciens en quête de sens, The Buttshakers est un joyeux mélange franco-américain qui propulse un mélange de musique soul presque blues et de funk incendiaire sur scène.

La voix est envoûtante, les rythmes sont addictifs, les chansons sont puissantes et en concert ils transforment la salle en un furieux dancefloor.

Lowland Brothers

Entre blues, country, folk, gospel, et rock’n’roll, le groupe fait renaître des musiques anciennes et enracinées grâce à une production moderne, et des chœurs féminins et harmonieux.

Avec énergie, finesse et subtilité, Lowland Brothers vous invite à vivre une alchimie intime et langoureuse.

The Buttshakers + Lowland Brothers

Concert gratuit pour les adhérents, retirez vos billets directement à la billetterie.

The Buttshakers

Un univers soul séduisant et énergique qui prend toute son amplitude sur scène

Musiciens en quête de sens, The Buttshakers est un joyeux mélange franco-américain qui propulse un mélange de musique soul presque blues et de funk incendiaire sur scène.

La voix est envoûtante, les rythmes sont addictifs, les chansons sont puissantes et en concert ils transforment la salle en un furieux dancefloor.

Lowland Brothers

Entre blues, country, folk, gospel, et rock’n’roll, le groupe fait renaître des musiques anciennes et enracinées grâce à une production moderne, et des chœurs féminins et harmonieux.

Avec énergie, finesse et subtilité, Lowland Brothers vous invite à vivre une alchimie intime et langoureuse.

The Buttshakers + Lowland Brothers

Concert gratuit pour les adhérents, retirez vos billets directement à la billetterie.

The Buttshakers

Un univers soul séduisant et énergique qui prend toute son amplitude sur scène

Musiciens en quête de sens, The Buttshakers est un joyeux mélange franco-américain qui propulse un mélange de musique soul presque blues et de funk incendiaire sur scène.

La voix est envoûtante, les rythmes sont addictifs, les chansons sont puissantes et en concert ils transforment la salle en un furieux dancefloor.

Lowland Brothers

Entre blues, country, folk, gospel, et rock’n’roll, le groupe fait renaître des musiques anciennes et enracinées grâce à une production moderne, et des chœurs féminins et harmonieux.

Avec énergie, finesse et subtilité, Lowland Brothers vous invite à vivre une alchimie intime et langoureuse.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par