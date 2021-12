Concert “The Breakfast Club” Médiathèque de Bersée, 21 janvier 2022, Bersée.

Concert “The Breakfast Club”

Médiathèque de Bersée, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Pour ces Nuits de la lecture placées sous le signe de l’amour, la Médiathèque de Bersée accueille le duo Lillois **The Breakfast Club** dont la POP sensuelle ne manquera pas de vous séduire !… _« Quelque part entre la sensualité de Cigarettes After Sex et l’onirisme de Beach House, le duo lillois The Breakfast Club porte merveilleusement bien son nom tant il évoque de douces matinées dominicales » -_ (Dynamo) Ce concert est un report du Live “Entre les Livres 2021”, proposé par l’association **DYNAMO**, et avec l’aide de nos partenaires la **Médiathèque Départementale du Nord** et la **Communauté de Communes Pévèle Carembault**.

places limitées (40)

Laissez-vous séduire par ce groupe Lillois à la POP sensuelle et planante !

Médiathèque de Bersée 12 place du Maréchal Alexander 59235 Bersée Bersée Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T20:35:00