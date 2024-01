Concert The Bradley’s Release Party + friends Atelier des Môles Montbéliard, vendredi 16 février 2024.

THE BRADLEY’S Punk Rock 90’s

The Bradley’s est né un beau jour de confinement en 2020 ! Par amour du rock 90’s, Mat et Fred décident de composer des titres simples et efficaces 1 titre tous les 2 jours. Il faut dire qu’ils n’en sont pas à leurs débuts et écument les scènes depuis plus de vingt ans… On peut retrouver la voix et les riffs punk de Mat sur les skeuds des Rebels Assholes et de 65 Mines Street. Fred fait raisonner ses cymbales sur des rythmes plus dark et métal avec Zatokrev. Si le projet démarre en Franche-Comté, les 2 compères ont déjà pas mal tourné en Europe mais aussi à l’international.

Ils viennent donc du rock, mais clairement de milieux différents et le style s’en ressent de Weezer à No Means No, de Nada Surf à The Jesus Lizard, de Smashing Pumpkins à Nick Cave, de Bad Religion à Neurosis… Au printemps 2022, un premier EP compil (« Catch it as it goes ») voit le jour et s’en suivent des concerts dans le Nord-est avec un nouvel acolyte à la rythmique, Jo (également bassiste de Recueil Morbide depuis 2008). En 2023, ils sont sur les festivals rock locaux (Bocksons, Guerre du Son) et partagent la scène avec quelques beaux noms The Wampas, Napalm Death, Turbo AC’S, The Bronx, Cachemire, Darcy.

Le groupe évolue dans l’esprit le plus DIY et le moins prise de tête possible ! Leur 1er album FORWARD est sorti le 16 février 2024 et est disponible sur toutes les plateformes. La machine est lancée, FEU ! EUR.

Atelier des Môles 1 Avenue Gambetta

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16



