Concert The Blues Two Rue des Pradelles La Celle-Dunoise, samedi 13 avril 2024.

Participation libre et consciente

Chants, harmonicas, guitares et banjo, percussions

Des rives du Mississipi aux plaines du Texas, The Blues Two voyage à travers les diverses influences de la musique populaire américaine Le Blues , le Folk Song , le country , le rock n’ roll et la pop-music des sixties.

Jean-François et Philippe Toury ont commencé à jouer ensemble en 1965 jusque dans les années 80. Ils ont ensuite joué séparément dans de nombreux groupes donnant des centaines de concerts dans toute la France. Ils sont auteurs et compositeurs d’une partie de leur répertoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Rue des Pradelles LA MAISON D’ICELLE

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

