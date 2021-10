Bannalec Bannalec Bannalec, Finistère Concert The Black Cat Band + DJKR Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Concert The Black Cat Band + DJKR Bannalec, 29 octobre 2021, Bannalec. Concert The Black Cat Band + DJKR 2021-10-29 21:00:00 – 2021-10-29 00:00:00

Bannalec Finistère The Black Cat Band, un trio de reprises Finistérien Pop-Rock interprétant des titres festifs et intemporels des années 60 à nos jours en concert au café de la mairie à Bannalec !!! +33 2 98 35 41 53 The Black Cat Band, un trio de reprises Finistérien Pop-Rock interprétant des titres festifs et intemporels des années 60 à nos jours en concert au café de la mairie à Bannalec !!! dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Ville Bannalec lieuville 47.93246#-3.69617