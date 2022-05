Concert The Beggar’s Ensemble – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale, 19 juillet 2022, Saintes.

Abbaye-aux-Dames – abbatiale, le mardi 19 juillet à 13:00

The Beggars’ Ensemble a choisi de nous présenter quelques pièces du violoniste Leclair à travers une approche innovante et singulière. Descriptif détaillé Leclair, Bodin de Boismortier Concerto opus 7 et opus 10 The Beggar’s Ensemble Violon et direction Augustin Lusson Si l’œuvre du compositeur et violoniste Leclair (1697 – 1764) est teintée d’une esthétique italianisante, il est impossible d’y omettre la présence d’appuis, de contrepoint et d’harmonies propres à la musique française. C’est par la mise en valeur de ce goût français que The Beggars’ Ensemble a choisi de nous présenter quelques pièces à travers une approche innovante et singulière.

Abbaye-aux-Dames – abbatiale Place de l’Abbaye 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-19T13:00:00 2022-07-19T14:00:00