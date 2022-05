Concert The Beggar’s Ensemble – Le Festival de Saintes

Concert The Beggar’s Ensemble – Le Festival de Saintes, 19 juillet 2022, . Concert The Beggar’s Ensemble – Le Festival de Saintes

2022-07-19 13:00:00 13:00:00 – 2022-07-19 The Beggars’ Ensemble a choisi de nous présenter quelques pièces du violoniste Leclair à travers une approche innovante et singulière. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville