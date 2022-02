CONCERT “THE BEATLES’ ARTIFACT” Salle des fêtes de Belbeuf Belbeuf Catégories d’évènement: Belbeuf

Seine-Maritime

CONCERT “THE BEATLES’ ARTIFACT” Salle des fêtes de Belbeuf, 12 mars 2022, Belbeuf. CONCERT “THE BEATLES’ ARTIFACT”

Salle des fêtes de Belbeuf, le samedi 12 mars à 20:30

Le temps d’une soirée, le groupe fait renaître l’esprit de la beatlemania. The Beatles Artifact rend hommage aux 4 garçons dans le vent en proposant un voyage dans le temps à travers le répertoire des Anglais de Liverpool. De la simplicité juvénile de Love Me Do aux recherches orchestrales de la pop sophistiquée de l’album Sergent Pepper’s Lonely Heart Club Band, The Beatles Artifact enchantera le public.

tarif 10€ gratuit pour les moins de 15 ans

Concert hommage aux Beatles Salle des fêtes de Belbeuf Rue du Général-de-Gaulle, Belbeuf Belbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Belbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Salle des fêtes de Belbeuf Adresse Rue du Général-de-Gaulle, Belbeuf Ville Belbeuf lieuville Salle des fêtes de Belbeuf Belbeuf Departement Seine-Maritime

Salle des fêtes de Belbeuf Belbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belbeuf/

CONCERT “THE BEATLES’ ARTIFACT” Salle des fêtes de Belbeuf 2022-03-12 was last modified: by CONCERT “THE BEATLES’ ARTIFACT” Salle des fêtes de Belbeuf Salle des fêtes de Belbeuf 12 mars 2022 Belbeuf Salle des fêtes de Belbeuf Belbeuf

Belbeuf Seine-Maritime