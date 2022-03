Concert – The Backscratchers Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Macaire

Concert – The Backscratchers Saint-Macaire, 19 mars 2022, Saint-Macaire. Concert – The Backscratchers La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle Saint-Macaire

2022-03-19 – 2022-03-19 La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire WILD BLUES & ROCK’N ROLL The Backscratchers ont pour credo la musique afro-américaine des 50’s, 60 ́s.

Pour la 1ère fois en trio, ce all stars band dont les membres officient au sein des meilleures formations du genre, dans l’hexagone et au-delà délivre sur scène un puissant mélange de swamp blues, sorte de potion addictive. WILD BLUES & ROCK’N ROLL The Backscratchers ont pour credo la musique afro-américaine des 50’s, 60 ́s.

Pour la 1ère fois en trio, ce all stars band dont les membres officient au sein des meilleures formations du genre, dans l’hexagone et au-delà délivre sur scène un puissant mélange de swamp blues, sorte de potion addictive. +33 5 56 63 02 42 WILD BLUES & ROCK’N ROLL The Backscratchers ont pour credo la musique afro-américaine des 50’s, 60 ́s.

Pour la 1ère fois en trio, ce all stars band dont les membres officient au sein des meilleures formations du genre, dans l’hexagone et au-delà délivre sur scène un puissant mélange de swamp blues, sorte de potion addictive. La Belle Lurette

La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle Saint-Macaire

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Macaire Autres Lieu Saint-Macaire Adresse La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle Ville Saint-Macaire lieuville La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle Saint-Macaire Departement Gironde

Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-macaire/

Concert – The Backscratchers Saint-Macaire 2022-03-19 was last modified: by Concert – The Backscratchers Saint-Macaire Saint-Macaire 19 mars 2022 Gironde Saint-Macaire

Saint-Macaire Gironde