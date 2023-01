CONCERT – THE AWESOME POSSUMS Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

CONCERT – THE AWESOME POSSUMS Mesquer, 27 janvier 2023, Mesquer . CONCERT – THE AWESOME POSSUMS 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

2023-01-27 – 2023-01-27 Mesquer

Loire-Atlantique Duo violon – guitare – voix au son folk et bluegrass.

Tarif : participation libre centralcafe.mesquer@gmail.com +33 6 11 84 98 41 https://www.centralcafe-mesquer.com/ Mesquer

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Mesquer Adresse 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique Ville Mesquer lieuville Mesquer Departement Loire-Atlantique

Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

CONCERT – THE AWESOME POSSUMS Mesquer 2023-01-27 was last modified: by CONCERT – THE AWESOME POSSUMS Mesquer Mesquer 27 janvier 2023 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique Loire-Atlantique Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique