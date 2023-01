CONCERT – THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW Maxéville Maxéville Catégories d’Évènement: Maxéville

Meurthe-et-Moselle Après l’incroyable succès de leur dernière tournée française en février dernier et plus de 40 000 billets vendus, le plus célèbre des tribute band hommage à Pink Floyd est de retour en France en 2023 ! Nick Mason et David Gilmour disent que c’est, sans équivoque, le meilleur hommage que l’on pouvait rendre à Pink Floyd. Alors quand ces australiens montent sur scène pour reprendre les chefs-d’œuvre du groupe londonien, le flashback est immédiat. Bienvenue dans un passé psychédélique ! Avec plus de 4 millions de spectateurs dans le monde, le groupe a joué à guichets fermés en Europe, en Angleterre, en Amérique, au Canada, en Amérique du Sud, en Israël ou encore en Russie. Avec 30 ans d’histoire, The Australian Pink Floyd Show est souvent décrit comme un merveilleux spectacle son et lumière en hommage à Pink Floyd. +33 3 83 93 27 27 https://www.zenith-de-nancy.com/ Maxéville

