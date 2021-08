Concert – The Alchemist & Benjamin Epps Saint-Brieuc, 5 novembre 2021, Saint-Brieuc.

Concert – The Alchemist & Benjamin Epps 2021-11-05 20:30:00 – 2021-11-05 22:30:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

The Alchemist (USA) & Benjamin Epps (FRA)

Le premier est une légende, dont la liste de collaborations pourrait servir de manuel de l’histoire du hip hop américain. Le second vient de sortir ses premiers EPs et décalque déjà l’establishment. Il y a les grands noms et ceux qui les produisent, les grands noms et ceux qui vont le devenir. A l’affiche de cette soirée 100% backpackers, de l’orfèvrerie dans les samples de The Alchemist et dans les mots de Benjamin Epps !

contact@bonjour-minuit.fr +33 2 96 01 51 40

