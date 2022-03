Concert “That Simple! ” Gigny-sur-Saône, 18 mars 2022, Gigny-sur-Saône. Concert “That Simple! ” 6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

2022-03-18 – 2022-03-18 6, rue du pont 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire Gigny-sur-Saône EUR 3 5 Nouveau né dans la famille Rock indé, That Simple ! diffuse une musique et un son issu de la fin des seventies, période qui a fortement inspiré le song-writer Marc Antoine Sassi, chanteur-guitariste du groupe. Passée la première impression d’un rock entendu, l’originalité vous saute vite aux oreilles par le jeu basse-batterie qui colle aux riffs de guitare dans une tension qui vous tient en haleine jusqu’au bout des morceaux. Les textes en anglais nous livrent les états d’âme de l’auteur dans des fictions au scénario souvent borderline que chacun pourra reprendre à son compte dans ses moments les plus… énervés ! C’est du rock !

Bar associatif à partir de 19h. Petite restauration sur place. fartfelien@aol.com +33 3 85 44 85 60 https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles Nouveau né dans la famille Rock indé, That Simple ! diffuse une musique et un son issu de la fin des seventies, période qui a fortement inspiré le song-writer Marc Antoine Sassi, chanteur-guitariste du groupe. Passée la première impression d’un rock entendu, l’originalité vous saute vite aux oreilles par le jeu basse-batterie qui colle aux riffs de guitare dans une tension qui vous tient en haleine jusqu’au bout des morceaux. Les textes en anglais nous livrent les états d’âme de l’auteur dans des fictions au scénario souvent borderline que chacun pourra reprendre à son compte dans ses moments les plus… énervés ! C’est du rock !

Bar associatif à partir de 19h. Petite restauration sur place. 6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gigny-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Gigny-sur-Saône Adresse 6, rue du pont 6 Rue du Pont Ville Gigny-sur-Saône lieuville 6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Concert “That Simple! ” Gigny-sur-Saône 2022-03-18 was last modified: by Concert “That Simple! ” Gigny-sur-Saône Gigny-sur-Saône 18 mars 2022 Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire