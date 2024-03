Concert « TGV +1 » ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 9 mars 2024.

Jazz manouche

Dans la tradition du » Hot club de France » d’avant guerre, animé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, ces quatre musiciens ( 2 guitares, violon/clarinette et batterie) revisitent les standards du style manouche et du jazz à la « française ».

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

