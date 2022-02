Concert – Textes et musiques Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Concert – Textes et musiques Honfleur, 26 mars 2022, Honfleur. Concert – Textes et musiques Honfleur

2022-03-26 – 2022-03-26

Honfleur Calvados par Dominique Lemaître et l’association Musarthe

À l’occasion du Printemps des poètes par Dominique Lemaître et l’association Musarthe

À l’occasion du Printemps des poètes +33 2 31 89 23 56 https://mediathequehonfleur.fr/ par Dominique Lemaître et l’association Musarthe

À l’occasion du Printemps des poètes Mediatheque

Honfleur

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Ville Honfleur lieuville Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Concert – Textes et musiques Honfleur 2022-03-26 was last modified: by Concert – Textes et musiques Honfleur Honfleur 26 mars 2022 Calvados Honfleur

Honfleur Calvados